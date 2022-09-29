احتجاجات عارمة في الصين بسبب سياسة صفر كورونا ودعوات لرفع الإغلاق

احتج المئات من المواطنين الصينيين في مدينة شنتشن الجنوبية على سياسة «صفر كورونا» التي فرضها الرئيس الصيني، شي جين بينج، لتتبع كل حالة من حالات كورونا؛ للحد من انتشار الفيروس داخل البلاد، وفقا لما أوردته صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو من المدينة الواقعة في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية سكان محليين غاضبين يواجهون ضباط شرطة يرتدون ملابس واقية طبية زرقاء، بما في ذلك عباءات وأقنعة للوجه وأقنعة بلاستيكية.

وهتف المتظاهرون في الحشد «ارفعوا الاغلاق»، بينما اشتبك بعض منهم لفظيا وجسديا مع الشرطة التي حاولت الحفاظ عليهم بحواجز معدنية.

وشوهد بعض الناس في الحشد وهم يلقون زجاجات المياه على رجال الشرطة الذين اعتقلوا عددا من الأشخاص، كما رفع الضباط لافتة كتب عليها «يرجى التعاون بينما تطبق الشرطة القانون».

معارضة سياسة صفر كورونا

وفي نفس السياق، أشارت الصحيفة إلى أن الصينيين طفح بهم الكيل من سياسة صفر كورونا، يُطلب من ملايين المواطنين الصينيين إجراء اختبارات كوفيد المنتظمة مع إمكانية الحجر الصحي والإغلاق المفاجئ إذا ثبتت إصابة أي شخص.

على الرغم من أن الإجراءات بدت شائعة في المراحل الأولى من الوباء، يبدو أن صبر المواطنين عليها ينفد، خلال عطلة العيد الوطني القادمة التي تستغرق أسبوعًا، يتم منع سكان بكين عن مغادرة المدينة.

إغلاق محطة سكة حديد للوقاية من انتشار فيروس كورونا

ونشأت تلك الاحتجاجات ضد سياسة «صفر كورونا»، بسبب إجبار أولئك الذين يعيشون في مناطق التي تسجل أعلى إصابات بالفيروس بالبقاء في منازلهم، فضلاً عن إغلاق محطة سكة حديد للركاب في شاوي بحجة الوقاية من الأوبئة ومكافحتها.

وتتزامن سياسة صفر كورونا في الصين مع قيام غالبية دول العالم بتخفيف إجراءات فيروس كورونا بعد حملات تطعيم واسعة النطاق للحد من انتشار الوباء، لكن الصين ما زالت مصرة على القضاء على الفيروس نهائيا، بالرغم من وجود تداعيات وخيمة على الاقتصاد الصيني.