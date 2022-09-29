مطروح تبدأ تعقيم الفصول استعدادا للعام الدراسي الجديد

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، تعقيم وتطهير الفصول في المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد بمدرسة مطروح التجريبية المميزة للغات، والعمدة أحمد طرام الإعدادية بنات سابقًا، ومجمع القصر ومجمع مدارس علم الروم، ومدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية ومدرسة حسن الشربتلي الابتدائية التجريبية، وجار العمل في تعقيم باقي المدارس.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على الصحة العامة لجميع تلاميذ محافظة مطروح على مستوى المدارس خلال الدراسة.

وقال «جاب الله»، اليوم الخميس، إن هذه الاستعدادات تأتي في إطار خطة مدينة مرسي مطروح لتطهير المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، لمواجهة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح.

فرق تعقيم مدارس مطروح

وأوضح في بيان له، أن فرق التعقيم التابعة لمجلس مدينة مرسي مطروح مستمرة في أعمال تطهير المدارس، بالتنسيق مع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، ضمن تكليفات اللواء المحافظة، وخطة المدينة للعام الدراسي الجديد حفاظا على صحة أبنائنا الطلبة والطالبات من «كوفيد 19».

خطة تعقيم على مدار 24 ساعة

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أن أعمال فرق التطهير والتعقيم بمجلس المدينة، مستمرة في عملها على مدار 24 ساعة لسرعة الانتهاء من تطهير المدارس، من خلال قسم التعقيم والتطهير بمجلس المدينة.

تعقيم أماكن تكدس المواطنين بمكاتب البريد

كما وجه رئيس المدينة بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تكدس المواطنين بالأسواق ومكاتب البريد والسنترال، ورش المبيدات بسيارات الضباب في الفترة المسائية بالأحياء والشوارع والعزب، ومقالب القمامة للقضاء على الحشرات حفاظا على الصحة العامة، بالتنسيق مع الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والمواقف بنطاق المدينة.