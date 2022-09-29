«أوقاف الأقصر» تعقد 10 جلسات حوارية للتعريف بالتغيرات المناخية

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، عقد عدة لقاءات حوارية مع أئمة المديرية للتوعية بقضية التغيرات المناخية، في الفترة من 3 حتى 31 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بمحافظة الأقصر.

قمة المناخ

وقال الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إنه من منطلق إيمان الوزارة بأن الوعي هو من أهم المرتكزات التى ينطلق منها الداعية، تقرر عقد 10 جلسات توعية ولقاءات حوارية للأئمة على مدار شهر كامل، تزامنا مع استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ 2022.

وأضاف وكيل وزارة الأوقلف لـ«الوطن»، أن جلسات التوعية واللقاءات الحوارية بقضايا المناخ أصبحت من الضروريات التي تهم العالم أجمع، وبما أن الداعية عليه دور في التوعية كان لزاما عقد تلك الجلسات حتى يستطيع الداعية تقريب مفهوم التغيرات المناخية للمواطن العادي، وخطورة الأمر.

قضايا الإفساد في الأرض

وأشار مدير مديرية أوقاف الأقصر، إلى أن التغيرات المناخية تقع ضمن قضايا الإفساد في الأرض ومواجهتها هى من صميم الدين، مثل قضايا إهدار المياه، أو عدم الترشيد في الموارد الطبيعية التي هى حق من حقوق الأجيال القادمة.