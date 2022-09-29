نقيب المعلمين يدشن مبادرة «مليون شجرة مثمرة» في أسوان

استقبلت مديرية التربية والتعليم بأسوان، اليوم، خلف الزناتي نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حيث شارك في تدشين مبادرة «مليون شجرة مثمرة» بغرس أحد الأشجار بحديقة مديرية التربية والتعليم بأسوان.

وكان على رأس المستقبلين عبدالكريم لطفي وكيل المديرية، وياسين عبدالصبور نقيب معلمي أسوان.

جولة سريعة في ديوان المديرية

وقال «لطفي» في بيان، إن هذه المبادرة أطلقها رئيس الجمهورية بهدف التكيف مع تغيرات المناخ والحد من الفقر الغذائي، ويتم تطبيقها بجميع المحافظات، عقب ذلك بدأنا جولة سريعة داخل ديوان المديرية شملت إدارات «شئون الطلبة - التجريبيات - التخطيط الاستراتيجي» للاطمئنان على سير العمل.

الاستعداد للعام الدراسي الجديد

وتابع ، كما تم عقد اجتماع مصغر بالحضور، تناولنا خلاله استعدادات المديرية للعام الدراسي الجديد، ومدى جاهزية المدارس، وكذلك مدى تنفيذ المديرية لكافة التعليمات الوزارية الخاصة بهذا الشأن، خاصًة فيما يتعلق بالكتاب الدوري 27، واليوم الرياضي، وعبارتي «قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولاً» و«نحن شركاء في بناء شخصية أبنائكم من أجل مستقبل مشرق واحترام المعلمين واجب على الجميع».

وأضاف: كما تم التأكيد على ضرورة أن يخصص الأسبوع الأول في المدارس للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، سواء في طابور الصباح والإذاعة المدرسية، أو بالحديث عن تلك الانتصارات في الحصص، لغرس الحس الوطني في نفوس أبنائنا الطلاب.

يذكر أن خلف الزناتي، قام بتدشين المبادر صباح اليوم، وقبل الحضور إلى ديوان المديرية، بمدرسة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة، أيضًا بغرس أحد الأشجار المثمرة، وسط سعادة وفرحة عارمة من العاملين بالمدرسة، وبنهاية الجولة قدم الزناتي الشكر لوكيل المديرية ولجميع العاملين بها، متمنيًا لهم عام دراسي مثمر يحفه التوفيق والسداد.