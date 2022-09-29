مدير أمن فيزا الهولندية: نعمل على مدار الساعة لمواجهة أي محاولات اختراق

قال المهندس إبراهيم حجازي، مدير فريق أمن المعلومات في شركة «فيزا» الهولندية، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق والمذاع على فضائية «مصر تستطيع» إنه وفريقه يعملون بنظام الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة الحوادث الإلكترونية ومحاولات الاختراق للنظم والحسابات البنكية، لافتا إلى أنه اعتاد على العمل العقلي الشاق الذي يتطلب قدرا كبيرا من التركيز على مدار الساعة.

يوم عمل شاق وطوارئ 24 ساعة

وتابع حجازي: «ببدأ شغلي من 9 صباحا إلى 5 المغرب وفي النص راحة للغدا، وبعد ساعات العمل الرسمية بكون مستعد للاستدعاء الطارئ في أي وقت»، مضيفا أن الشعب الهولندي يحب القهوة جدا ويقدرها ويستعمل أغلبها، ويحافظ على تناول الأطعمة الصحية، ولكنهم يتناولون البطاطس المقلية بشكل اعتيادي بمختلف أنواعها منذ الحرب العالمية، لأنها كانت الأكلة المفضلة لأجدادهم منذ الحرب العالمية التي كانوا يتناولونها في الخنادق والمخابئ.

مواجهة أي عمليات اختراق

وأشار المهندس إبراهيم حجازي، إلى أن العمل يكون على مدار الساعة لمواجهة أي عمليات اختراق تحدث في أوقات متأخرة أحيانا في منتصف الليل، وبصفته مدير الفريق يتولى المتابعة الدائمة، لافتا إلى أنه اعتاد على العمل العقلي على مدار الساعة وأصبح الأمر بالنسبة له اعتياديا.

عمل محلي ودولي في أمن المعلومات

وأكد المهندس إبراهيم حجازي، أنه يعمل بكل فخر ضمن فريق عمل المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في مصر التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لافتا إلى أن مهمته التدخل لمواجهة أي محاولة اختراق لمواقع ومنصات الوزارات والمؤسسات الحكومية ومشروعات البنية التحتية الإلكترونية في مصر، بالإضافة لعمله في تأمين البنوك العالمية إلكترونيا.