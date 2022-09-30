شدوى الحضري تفوز بالمركز الأول في مسابقة مهرجان الشرقية للخيول

فازت شدوى الحضري، ابنة عصام الحضري، مدرب حراس المرمى في منتخب مصر الأولمبي، بالمركز الأول في مسابقة الجمال بمهرجان الشرقية للخيول العربية، بعد خوضها المسابقة بالفرس «منير الفريدة».

تنظيم مهرجان الخيول سنويا

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيراً بمهرجان الشرقية للخيول، وتحرص على أن يكون الأكثر تطوراً وتميزا لتعزيز مكانته ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية، وتخليد اسمه كملتقى سنوي عالمي يجمع عشاق الفروسية والخيل العربية.

توزيع الجوائز على الفائزين

وتستمر فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته السادسة والعشرين، بأرض الفروسية في مدينة بلبيس، حيث أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، بتسليم الجوائز (مجسم لحصان جامح) على الفائزين في مسابقة جمال الخيول، والتي بدأت أمس بمشاركة 96 حصانا عربيا من مختلف محافظات الجمهورية.

وأعلنت لجنة التحكيم، النتائج النهائية للمجموعات المشاركة في مسابقة الجمال على النحو التالي:

المجموعة الأولى «ذكور أ» من سن سنة إلى سنتين، فاز المهر قاسم آل ماري والفرس منير الفريدة بالمركز الأول، والمهر فريد الهواجر بالمركز الثاني، والمهر سلطان رباب بالمركز الثالث، والمهر فرزدق الباسم بالمركز الرابع، وجاء المهر برق السماحي في المركز الخامس.

المجموعة الأولى «ذكور ب» من سن سنة إلى سنتين، فاز المهر سيف القصر المالكي بالمركز الأول، والمهر زياد السوهاجي بالمركز الثاني، والمهر شهريار الفرزدق بالمركز الثالث، والمهر مراد الحمد بالمركز الرابع، وجاء المهر كايد الجيسي في المركز الخامس.

أوضح محافظ الشرقية، أن اليوم الأول لفعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية، مخصص لمسابقة جمال الخيل، والثاني لمسابقة أدب الخيل، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وشدد على أن التحكيم يتم وفق الشروط والمعايير الدولية والأعمار المحددة في مسابقة جمال الخيل، لافتاً إلى أن جوائز المهرجان لهذا العام عبارة عن دروع تميز ومجسم لحصان جامح يمثل شعار المحافظة.