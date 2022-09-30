تفاصيل أول منتجع صحي سياحي للبالغين بالغردقة.. «فسحة وراحة»

منتجع صحي سياحي يعتبر هو الأول من نوعه في مدينة الغردقة يشترط البالغين فوق 16 سنة، حيث لا يقبل دخول الأطفال أقل من 16 سنة، وذلك بحثًا عن الراحة والاسترخاء فهو مناسب لقضاء شهر العسل واحتفالات الزواج السنوية للاسترخاء وسط الشلالات الصناعية على شواطئ الغردقة، ولاقى ذلك قبول وإعجاب السائحين لأنه «فسحة وراحة»، ويعتبر من أهم وسائل تنشيط السياحة العلاجية في مصر.

أول منتجع صحي سياحي في الغردقة

ويفتتح وزير السياحة خلال ساعات أول منتجع صحي سياحي للبالغين فقط بمدينة الغردقة، في إطار تشجيع السياحة العلاجية ويشتمل على 318 غرفة، وجرى تصميمها بطريقة صحية بإطلالة على شواطئ الغردقة و مطاعم عالمية متخصصة لعشاق المطابخ الآيطالية والآسيوية والشرقية والأنترناشيونال في الأكلات الصحية ويقدم العلاجات والجلسات التنشيطية الرياضية وسط الشلالات على الشواطئ.

أول منتجع لممارسة اليوجا

يضم المنتجع الصحي السياحي أحواض استحمام ساخنة ذات حركة دوامية وغرف البخار والساونا والجاكوزى وغرف صحية، والمعدات الرياضية والأرضيات الخاصة باللياقة البدنية، للتهدئة وممارسة اليوجا وطاقم التدريب المؤهل للحفاظ على اللياقة الصحية.

غير مسموح بدخول الأطفال

وحسب محمد عيد أحد مسؤلي المنتجع، فهو أول منتجع صحي سياحي من نوعه في مدينة الغردقة وهو احد المنتجعات السياحية التي تهدف لتشجيع السياحة العلاجية في مصر، وجرى تصميم المنتجع ليكون مناسب للباحثين عن الفسحة والراحة، والاستجمام وغير مسموح بدخول الأطفال أقل من 16 سنة.