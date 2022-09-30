اعتراف أمريكي بسيادة جزيرتين في المحيط الهادئ.. ومقتل 5 جنود بنيجيريا

شهدت بعض الدول عدة أحداث، خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، اعتراف واشنطن بسيادة دولتي «جزر كوك» و«نييوي»، في المحيط الهادئ، فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة، تجديد الهدنة الإنسانية في اليمن، التي ستنتهي في 2 أكتوبر، كضرورة إنسانية وسياسية.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاعتراف بسيادة دولتي «جزر كوك»، و«نييوي»، الواقعتين في المحيط الهادئ، وتتمتع الجزيرتين بالحكم الذاتي في إطار الاتحاد الحر مع نيوزيلندا، وتقعان في «بولينيزيا» جنوب المحيط الهادئ.

بايدن: التاريخ سيكتب في السنوات المقبلة بمنطقة المحيطين

وأعاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، خلال قمة بلاده والدول الجزرية في المحيط الهادئ، التي عقدت بـ«واشنطن»، إلى الأذهان أن شراكة الولايات المتحدة، مع الدولتين أثناء الحرب العالمية الثانية أنهت العمليات القتالية في المحيط الهادئ.

الرئيس الأمريكي: التغير المناخي يمثل خطرا على الدول

وأشار بايدن، إلى أن جزءا كبيرا من التاريخ سيكتب خلال السنوات المقبلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكدا أنه يسعى إلى إنهاء المفاوضات حول الاتحاد الحر مع الشركاء في المنطقة: «ولايات ميكرونيزيا المتحدة» و«جزر مارشال» و«جمهورية بالاو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا، إن واشنطن تأمل التعاون مع دول المنطقة في مواجهة التغير المناخي، وأشار بايدن، إلى أن التغير المناخي، يمثل خطرا على وجود تلك الدول.

من جانبه، أدان الإعلان الخاص بالشراكة بين الولايات المتحدة والمحيط الهادئ، الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرا إلى لقاءات دورية لقادة الشراكة لإنجاح التعاون بين الجانبين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

«العمال» يحصل على 54% في استطلاع تصويت البريطانيين

وفي بريطانيا، سجّل حزب «العمال» المعارض في بريطانيا، تقدما غير مسبوق منذ نهاية التسعينيات على منافسه حزب «المحافظين» الحاكم، وذلك في استطلاع لنوايا التصويت، الذي منح الأول فارقا بـ 33 نقطة عن الثاني.

وقال معهد «يوجوف» في دراسة أجراها لصالح صحيفة «التايمز» البريطانية، إن «العمال» حصل على 54% من نوايا التصويت بزيادة 9 نقاط، مقابل حصول حزب «المحافظين»، الحاكم على 21% فقط، بتراجع 7 نقاط، وتراجعت شعبية «المحافظين» الحاكم وسط الأزمة الناتجة عن التدابير الضريبية لحكومة رئيسة الوزراء ليز تراس.

من جانبه، قال المبعوث الأممي إلى قبرص، كولين ستوارت، إن إيجاد حل من شأنه أن يحظى بتأييد الطرفين التركي واليوناني في الجزيرة كأمر غير مرجح، موضحا خلال «منتدى قبرص»، أن ما يثير القلق الأكبر لديه هو أن فرص إيجاد حل مقبول للقضية تتضاءل.

وأضاف ستوارت، أنه لا يرى سيناريو لاستئناف المفاوضات قبل انتخابات الرئاسة في جمهورية قبرص، التي من المقرر أن تجرى في فبراير المقبل، وانتخابات الرئاسة التركية في يونيو من اعلام المقبل 2023.

الأمم المتحدة: الهدنة الأممية في اليمن فرصة

وفي اليمن، قال مبعوث منظمة «الأمم المتحدة» الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج، إن تجديد الهدنة الإنسانية، المقرر انتهائها قريباً ضرورة إنسانية وسياسية، مؤكدا أن الهدنة الأممية، فرصة لا يمكن تفويتها، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي 2 أغسطس الماضي، أعلنت منظمة «الأمم المتحدة»، موافقة الأطراف اليمنية على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها، في الفترة من 2 أغسطس حتى 2 أكتوبر المقبل.

بدوره، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن ثقته في زيادة بناء العلاقات البناءة مع أبخازيا، من أجل تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

أبخازيا تحتفل بالذكرى 29 للانتصار في حرب جورجيا

وقال بوتين، في رسالة تهنئة لنظيره الأبخازي أصلان بزانيا، بمناسبة عيد النصر والاستقلال، إن العلاقات بين البلدين تتطور على أساس مبادئ التحالف والشراكة الاستراتيجية.

واليوم الجمعة، تحتفل أبخازيا بالذكرى 29 للانتصار في الحرب «الجورجية الأبخازية»، التي اندلعت في الفترة من 1992- 1993.

وفي نيجيريا، لقي 5 جنود ومدني مصرعهم في كمين شنه مسلحون ضد مركبة عسكرية في بلدة «أومونز»، بولاية أنامبرا جنوب شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، وأوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية، توتشوكوو أكينجا، إن عملية إطلاق للنار وقعت في «أومونز»، وأسفرت عن سقوط قتلى.