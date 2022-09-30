انتهاء أعمال إصلاح عطل مفاجئ في محطة مياه الحوامدية بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان، الانتهاء من أعمال الإصلاح بمحطة مياه الحوامدية المرشحة، وإعادة ضخ المياه للمواطنين لتصل تدريجيا للمناطق المتأثرة بالانقطاع.

كسر وصلة مياه داخلية

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعلنت مساء أمس، انقطاع المياه عن مناطق «مدينة الحوامدية، قريتي الشيخ عتمان وأم خنان»، نتيجة لحدوث كسر وصلة داخلية بمحطة مياه الحوامدية المرشحة الذي أدى إلى توقف المحطة.