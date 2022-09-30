الدولار يستقر بعد رحلة صعود قياسية.. وتوقعات بمكاسب شهرية قوية

استقر مؤشر الدولار بالقرب من 112 نقطة، اليوم الجمعة، بعد أن تراجع عن أعلى مستوى له في 20 عامًا عند 114.7 نقطة في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه لا يزال متجهًا إلى مكاسب شهرية قوية أخرى على خلفية التوقعات بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سياسته النقدية بشكل أكبر لخفض التضخم المرتفع.

ارتفاع بنسبة 3%

وفقا لبيانات الأسواق العالمية، فقد ارتفع مؤشر الدولار بنحو 3٪ حتى الآن هذا الشهر، ويتم تداوله على ارتفاع بنحو 7٪ خلال ربع عام. وأكد صناع السياسة الفيدرالية هذا الأسبوع أن البنك المركزي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر تقييدا وسط ضغوط تضخمية مستمرة، على الرغم من المخاوف بشأن النمو وتقلبات الأسواق.

واستفادت العملة الأمريكية من زيادة الطلب عليها باعتبارها الملاذ الآمن، نظرًا لقوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى.

توقعات بتداول الدولار عند 114 نقطة

وفي الوقت نفسه، واجه الدولار بعض الاضطرابات في وقت سابق من الأسبوع، حيث انتعش الجنيه الإسترليني بعد تخفيف المخاوف بشأن الخطط المالية للمملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 114 نقطة بنهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 118.44 في غضون 12 شهرًا.

تشير البيانات التاريخية إلى أن الدولار الأمريكي وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.يقيس مؤشر الدولار الأمريكي أو "DXY" أداء الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري والكرونة السويدية.

يعتبر اليورو، إلى حد كبير أكبر عنصر في المؤشر، ويشكل 57.6٪ من السلة، يليه الين الياباني 13.6٪، والجنيه الإسترليني 11.9٪، والدولار الكندي 9.1٪، والكرونة السويدية 4.2٪، والفرنك السويسري 3.6٪.