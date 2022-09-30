عاجل.. مقتل نائب رئيس الإدارة الروسية لشؤون الأمن في قصف أوكراني

لقي نائب رئيس الإدارة الروسية لشئون الأمن مصرعه، في صاروخ أوكراني استهدف منزله، وفقًا لما نشرته قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل لها.

روسيا تحمل أوكرانية مسؤولية القصف في زابوريجيا

وتحمل روسيا، القوات الأوكرانية مسؤولية الضربة في منطقة زابوريجيا، التي استهدفت قافلة مدنية وأسفرت في مقتل 23 شخصا وإصابة 28 أخرين، بحسب ما نقتله شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.