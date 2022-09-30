كبير عائلة «صيدلي حلوان»: سمعة حفيدي الطيبة تتحدث عنه.. وأطالب بحقه

قال حمدي زايد، عم الدكتور ولاء زايد، المعروف إعلاميا باسم صيدلي حلوان، إن ابن شقيقه كان على خلق والتزام شديد ولا يأذي الآخرين، مشيرا إلى أن الجميع كان يتمنى له الخير سواء في محل إقامته بحلوان أو بقريته منشأة سلطان، نظرا لسمعته الطيبة طيلة حياته.

عم ولاء زياد: حفيدي كان حريصا على زيارة ومودة أهله

وأضاف كبير عائلة زايد، لـ«الوطن»، أن صيدلي حلوان كان حريصا على زيارة أقاربه في القرية بالمنوفية لكي يصل رحمه منذ وفاة والده، مشيرا إلى أنه كان دائم الحب لأبيه، لذلك دفن في مقبرته بالقرية.

وأوضح، أن جنازة الدكتور ولاء كانت مهيبة وشارك فيها الآلاف من زملاء وأصدقاء وأهالي قرية الفقيد، مؤكدا أنه كان شابا على خلق ويبر أهله، مضيفا أن آخر مره زار فيها حفيده القرية، كان في العيد الماضي برفقة ابنه، حيث ذهب إلى قبر أبيه لقراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة.

أطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين

وتابع: ما عرفناه عن الواقعة أن ، أهل زوجة الدكتور ولاء زايد اقتحموا بيته ومعهم بلطجية، وبعد دخولهم المنزل سقط من شرفته، ونطالب بحق حفيدي وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

تشييع جثمان صيدلي حلوان

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية ولاء زايد، أثناء تشييع جثمانه بحضور الآلاف لتشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في مقابر القرية، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.