قانوني: تحديد المصروفات واشتراك أتوبيس المدارس الخاصة من اختصاصات المحافظ

انتهى الطلاب من الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022، بشراء المستلزمات المدرسية المختلفة، فضلا عن شراء الزي المدرسي، فضلا عن دفع المصروفات المدرسية، والتي يتم تحديد قيمتها وفقا لعدد من الأمور، توضحها «الوطن» في التقرير التالي.

تحديد قيمة المصاريف الدراسية

وأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تحديد قيمة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة يتم وفقا لـ قانون التعليم، فضلا عن أن أسعار الكتب المدرسية واشتراك السيارة أيضا يُحدد وفقًا لهذا القانون، وقال: «جاء في قانون التعليم، أن أسعار الكتب واشتراك الأتوبيس يتم تحديدها من قبل المحافظ المختص».

ولفت إلى إعادة تقويم المصروفات الدراسية، والتي تعتبر من حق المحافظ، موضحا أن هذا الأمر يعد ضمن القواعد العامة التي يحددها الوزير في هذا الشأن، مشيرا إلى دور المديرية المختصة في الإشراف على المدارس وعلى تطبيق الأسعار المحددة، فضلا عن إشرافها على امتحانات النقل والقبول بالمدارس واعتماد نتائجها، بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري.

الاستعانة بالمدرسين في المدارس الخاصة

وأضاف الحديدي: «وفقا لقانون التعليم، فإن المصروفات الدراسية تختلف من مدرسة وأخرى، ولكن تظل نسبة الزيادة واحدة».

وأشار إلى أن القانون نظم عددًا من الأمور حول المدارس الخاصة، بحيث يكون لكل مدرسة ناظر وهيئة تدريس متفرغة، وفي بعض الأوقات يمكن للمدرسة الخاصة الاستعانة بمدرسين لبعض الوقت في حالة الضرورة، ويكون ذلك بترخيص من المديرية المختصة.