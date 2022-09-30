«أورمان المنوفية» تنظم معرضين للملابس.. وتوزع 5900 قطعة مجانا

نظمت جمعية الأورمان بالمنوفية، معرضين للملابس الجديدة بمناسبة بدء العام الدراسي وتوزيع ما يزيد على 5 آلاف و900 قطعة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بقري مركز الباجور، في ضوء حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتحسين مستوى معيشة الأسر الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم لضمان تحقيق حياة كريمة وآمنة وبالتنسيق مع جمعية الأورمان بالمنوفية وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

توزيع 5 آلاف و900 قطعة ملابس جديدة بالمجان

وصرح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمحافظة، في بيان، اليوم الجمعة، بأنه تم تنظيم معرضين للملابس الجديدة بقرى «ميت البيضا - العطف - ميت الوسطى - كفر محمود - بهناى - بير شمس - كفر الدوار» بمركز ومدينة الباجور، مشيرا إلى توزيع 5 آلاف و900 قطعة ملابس جديدة بالمجان على الأسر الأكثر احتياجا لتخفيف العبء عن كاهلهم ومساعدتهم على تحمل الحياة المعيشية.

وأكد مدير الجمعية، أن المستفيدين من هذا المعرض الخيري هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدودي الدخل وذوي الهمم، لافتًا إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية

من جانبه، أشاد محافظ المنوفية بالأنشطة المجتمعية التي تقوم بها جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم فضلًا عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، مؤكدا توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه.