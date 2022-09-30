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وصول 15 ألف سائح على متن 96 رحلة طيران للغردقة ومرسى علم اليوم

كتب:

شاذلى عبدالراضي
11:03 ص | الجمعة 30 سبتمبر 2022
سائحون في مطار الغردقة

سائحون في مطار الغردقة

تستعد مطارات الغردقة ومرسى علم، اليوم الجمعة، لاستقبال 15 ألف سائح عبر 96 رحلة طيران سياحية منتظم وشارتر قادمة من مطارات 7 دول أوروبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، ويتصدر السياح الألمان والإيطاليين والبولنديين والتشيك قائمة الأكثر وصولا. 

15 ألف سائح يصلون الغردقة ومرسى علم

كشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن رحلات الطيران السياحية  تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية والقادمة من مطارات أوروبا تتوافد على مطارات الغردقة ومرسى علم الدولي تزامناً مع احتفالات مرور 200 ‪سنة على ذكرى اكتشاف حجر رشيد ونشأة علم المصريات، لافتا أن نسبة الإشغالات تتراوح بين 80% و90% في الفنادق

استعدادات الفنادق والمنتجعات

ولفت «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات أوروبية، مؤكدا على أن السياحة الألمانية والتشكية والبولندية والأيطالية تتصدر قائمة الأكثر وصولا إلى الغردقة ومرسى علم، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

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بقلم شاذلى عبدالراضي