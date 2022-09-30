منحة لأول الثانوية «متفوقين» للدراسة بجامعة «مانشستر»

بسعادة كبرى وشعور الحصول على نتاج مجهوده، استقبل أسامة محمد سعد محارم، الحاصل على المركز الأول على الجمهورية بالثانوية بمدارس المتفوقين، خبر موافقة جامعة الإسكندرية على منحه منحة دراسية ببرنامج الدرجة العلمية المشتركة بين كلية الطب جامعة الإسكندرية ونظيرتها مانشستر بالمملكة المتحدة للدراسة للعام الأكاديمي 2022/2023.

الطالب الذي اجتهد طوال الأعوام الماضية خلال دراسته بالثانوية المصرية بمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بنين بنظام STEM ببرج العرب، تكلل تعبه بالحصول على منحة دراسية كاملة يعفى فيها من المصاريف.

تفاصيل منحة الطالب الأول على الثانوية العامة متفوقين

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، إن مجلس الجامعة قد وافق على منح الطالب أسامة محمد سعد محارم، الأول على الثانوية العامة المصرية في فئة المتفوقين، على منحه منحة دراسية ببرنامج الدرجة العلمية المشتركة بين كلية الطب جامعة الإسكندرية ونظيرتها بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة للدراسة للعام الأكاديمي 2022/2023.

وأضاف «قنصوة» في بيان، أنه تقرر إعفاؤه من دفع المصروفات الدراسية السنوية الخاصة بالجانب المصري، والتي تقدر بنحو 9 آلاف دولار سنويا، وجار التنسيق مع الجانب الإنجليزي في هذا الشأن.

جامعة الإسكندرية: توفير فرصة دراسة متميزة تقديرا للطالب

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية أن الطالب لديه رغبة شديدة للالتحاق بهذا البرنامج الدراسي، واستجابت الجامعة لطلبه في توفير فرصة دراسة متميزة مجاناً تقديراً لتفوقه.

وأشار إلى أن ذلك إطار استراتيجية جامعة الإسكندرية لدعم المتفوقين علمياً وتعزيز روح الانتماء لديهم ورعايتهم وتحفيزهم على استمرار التفوق وإتاحة الفرص بما يعود على الطالب والمجتمع بالنفع،