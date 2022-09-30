والدة سما رامي سفيرة ذوي الهمم: الرئيس تعامل مع أولادنا بقلب أب

قالت سوزان طلعت والدة سما رامي سفيرة ذوي الهمم، إنّ وضع ذوي الهمم اختلف تمامًا وأصبح الأفضل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فلم يكن هناك من 20 عاما ما نراه الآن من دمج قادرون باختلاف في المجتمع ووجودهم في كل المجالات.

وأضافت «طلعت»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يكن أبناؤنا محتفى بهم، ولم تكن المجالات مفتوحة أمامهم ولم يحصلوا على حقهم من التمكين والإتاحة التي نعيشها الآن».

طفرة كبيرة في دعم ذوي الهمم

وتابعت والدة سما رامي سفيرة ذوي الهمم، أن الرئيس السيسي تعامل مع ذوي الهمم بقلبه، حيث تعامل كأب وليس كرئيس وهو ما شعر به الجميع: «منذ عام 2018 ونحن نشعر بطفرة كبيرة جدًا، تمكين وفتح مدارس دمج وصندوق قادرون باختلاف».

وأكد أنهم واجهوا تحدياتٍ في الماضي بشأن عدم قبول أبنائهم في المدارس وعدم إدراجهم في مناحي الحياة، لكنهم الآن محظوظون بأن يعيشوا هذا العصر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حب ذوي الهمم للرئيس السيسي

وأوضحت: «أبناؤنا يدعون للرئيس عبدالفتاح السيسي طول الوقت، لأنه بالنسبة لهم الأب والدعم والسند، وأصبح الظهور المشرف متاحا لهم فحصلوا على ثقة كبيرة، الرئيس يلتقي أبنائنا بلا كلل أو ملل، وتكون مدة الاحتفالية ساعتين لكنه يمدها إلى 5 ساعات، ودائما ما يقول لنا أنا واحد منكم وأشعر بكم وهذا أقل شيء أقدمه لكم».