بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على «صحراوي» البحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، قبل قليل، جراء وقوع حادث تصادم سيارتين «جامبو» و«دبابة» على طريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 84 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين «جامبو» و«دبابة» في الكيلو 84 اتجاه القاهرة بنطاق مدينة وادي النطرون، ما أدى لإصابة 5 أشخاص، وجار عمل الفحوصات الطبية بمستشفى وادي النطرون العام، وتحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء المصابين

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كلا من أحمد محمد عبد الكريم، 36 سنة، أحمد علي محمد، 42 سنة، يوسف إبراهيم محمد، 22 سنة، محمد صلاح الجمعة 18 سنة، رضا عاطف أحمد 18 سنة، وجميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم، ومصابون بكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.