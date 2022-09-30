أنجلينا جولي تدعم المرأة الإيرانية بعد مقتل مهسا أميني: «نحن نراكم»

انضمت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي إلى المطالبين بالحرية للمرأة الإيرانية مع استمرار الاحتجاجات بعد وفاة «مهسا أميني»، التي احتجزتها السلطات الإيرانية، ونشرت فيديوهات لمسيرات احتجاجية نظمتها النساء داخل إيران وخارجها لتنديد بوفاة «أميني»، عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة إن النساء الإيرانيات بحاجة إلى حرية العيش والتنفس دون عنف أو تهديد.

وقالت أنجلينا جولي في تدوينتها: «احترم المرأة الإيرانية الشجاعة الجريئة، كل من نجا وقاوم لعقود وكل من نزل إلى الشوارع اليوم، ومهسا أميني وكل الشابات الإيرانيات أمثالها، لا تحتاج النساء إلى مراقبة أخلاقهن أو إعادة تثقيف عقولهن أو التحكم في أجسادهن، إنهن بحاجة إلى الحرية في العيش والتنفس دون عنف أو تهديدات»، واختتمت تدويناتها: «إلى نساء إيران.. نحن نراكم»، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

القصة الكاملة للاحتجاجات في إيران بسبب وفاة مهسا أميني

تأتي رسالة «جولي»، مع استمرار الاحتجاجات في إيران، بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا قبل أسبوعين أثناء احتجازها لدى الشرطة، بعد أن ألقي القبض عليها لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح، وهو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات في أماكن متفرقة داخل البلاد تحاول قوات الأمن السيطرة عليها، ومن جانبها، أدانت الأمم المتحدة ما وصفته بـ«القمع العنيف» للمحتجين الداعمين للشابة مهسا أميني في إيران.

شرطة مكافحة الشغب تهاجم المتظاهرين بوحشية

وذكرت الممثلة والمبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان عبر حسابها: «الاحتجاجات في إيران في ليلتها الثانية عشرة على التوالي، التي بدأت رداً على وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، ومنذ بدء الاحتجاجات، هاجمت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين بقوة وحشية، وقيل إن أكثر من 70 شخصًا قتلوا».