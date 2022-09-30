ضبط 1619 قضية تموينية متنوعة وتحرير 587 مخالفة للمحال التجارية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط 1619 قضية تموينية متنوعة، تزامنا مع جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة وقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية لضبط كافة أشكال المخالفات.

ضبط 3 قضايا حجب سلع إستراتيجية

ومن بين أبرز القضايا المضبوطة 3 قضايا لحجب سلع استراتيجية بمضبوطات 14 طن «دقيق أبيض، مكرونة، و137910 عبوات سجائر»، وكذا 445 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات 49٫115 طن.

ضبط 4,2 طن لحوم معبأة داخل عبوات بدون بيانات

وصادرت الحملات 4,2 طن لحوم معبأة داخل عبوات دون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، فضلا عن ضبط 5 أطنان من حلوى المولد النبوي وسكر حر، دون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية داخل مصنع لتعبئة الحلويات بمحافظة سوهاج.

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 9 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، تم ضبط 3 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر تم ضبط قضيتين، كما تم تنفيذ 306 أحكام قضائية متنوعة.

ضبط صاحب مفرمة لحوم مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مفرمة لحوم كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس لإدارته المفرمة دون ترخيص وتجميع وتخزين كمية قدرها 1,800طن لحوم مفرومة 600 كيلو جرام دهون جميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها وماكينة فرم وميزان وديب فريزر، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

كما شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وجاء أبرزها في مجال حماية البيئة من عوادم السيارات حيث تم ضبط عدد 20 قضية بنطاق محافظة القاهرة.

تحرير 587 مخالفة للمحال التجارية

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 587 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.