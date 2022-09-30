الحكومة تنفي بدء تداول «عملة 2 جنيه» في أكتوبر المقبل

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، شائعة تداول تصميم للعملة الجديدة فئة «2 جنيه» وبدء إصدارها في أكتوبر المقبل.

وقال المركز في بيان صادر عنه قبل قليل: «تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تصميماً للعملة الجديدة فئة 2 جنيه وبدء إصدارها في أكتوبر المقبل، وإنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة الجديدة فئة 2 جنيه وبدء إصدارها في أكتوبر المقبل».

الوزراء: لم يتم تحديد موعد إصدار العملة الجديدة فئة الـ2 جنيه

أضاف البيان: «لم يتم تحديد أي موعد لإصدار العملة الجديدة فئة الـ2 جنيه، وأنه لم يتم عرض أي تصميمات للعملة الجديدة حتى الآن داخل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة للمفاضلة بينها لاختيار التصميم الأنسب».

تابع البيان: «كافة التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن الوزارة، و أنه سيتم الإعلان عن موعد طرح العملة الجديدة بالأسواق بشكل رسمي فور الانتهاء من تصميمها».

مجلس الوزراء يناشد بتحري الدقة في تداول الأخبار

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