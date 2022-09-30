تدريب 227136 معلما لتنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الانتهاء من تدريب 227136 معلمًا مرشحين للترقي للعام 2023/2022، على برنامج دعم مهارات المعلمين في تنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية، في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، إضافة عن الانتهاء من تدريب 36901 مدير مدرسة على برنامج دعم مهارات مديري ووكلاء المدارس في تنمية الوعي الطلابي بالمتغيرات المناخية، في ضوء متطلبات التنمية المستدامة.

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر إلى إدارات التدريب في المديريات التعليمية والأكاديمية المهنية للمعلمين وفروعها بالمحافظات والمدربين وكل من شارك في العملية التدريبية على ما بذلوه من جهد في سبيل إنجاز تلك المهمة.

تسجيل ومراجعة متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية

وأوضح الوزير أنّه في إطار الحرص على الصالح العام للسادة المعلمين فقد أصدر توجيهاته إلى المختصين في الأكاديمية المهنية للمعلمين بسرعة الانتهاء من تسجيل ومراجعة متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى وظائف المعلمين، تمهيدًا لإصدار القرار الوزاري الخاص بذلك قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة البيئة وبدعم من منظمة اليونيسف بنشر ثقافة القضايا المتعلقة بالتغير المناخي، وإعداد كوادر من المدربين اللازمين لتنفيذ تلك البرامج، إذ شارك في التدريب نحو أكثر من 1500 مدرب معتمد، في 1200 قاعة تدريبية في الإدارات التعليمية بالمديريات تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين.

مؤتمر قمة المناخ

يذكر أنّ مصر تستعد لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.