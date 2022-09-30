5 مشاهد مؤثرة من جنازة «صيدلي حلوان» بالمنوفية.. انهيار والدته وشقيقه

لحظات مؤلمة ومأساوية عاشتها قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، عند وصول جثمان صيدلي حلوان لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مقابر القرية، بحضور الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة وسط حالة من الذهول والحزن الشديد على فقدان زهرة شباب القرية.

ويرصد «الوطن» 5 مشاهد مؤثرة في ليلة دفن صيدلي حلوان فيما يلي:

المشهد الأول: البداية كانت لحظة وصول سيارة الإسعاف حاملة صيدلي حلوان، حيث التف الأهالي حول العربة لعدة دقائق وسط حالة من الذهول والصدمة على فراقه، حتى نجح بعض الأشخاص في إبعاد الأهالي لصلاء الجنازة على الفقيد.

المشهد الثاني: عندما جلست آمال والدة صيدلي حلوان تبكي أمام مقبرة ولدها بعد تشييع جثمانه قائلة: «أنا عارفة إنك في الجنة وربنا هيرحمك عشان أنت كنت بار بوالديك وبتعمل خير كتير يارب ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنه وأكرم نزله».

المشهد الثالث: انهيار شقيق صيدلي حلوان بالبكاء عقب دفن شقيقه في مقابر القرية ولم يستطع الوقوف على أرجله أمام المقبرة، حيث حمله أصدقاؤه خارج المقابر للتخفيف على كاهله وتصبيره على فراق شقيقه.

المشهد الرابع: عندما التقطت عدسة «الوطن» ابن شقيق صيدلي حلوان الذي لم يتعد الـ7 سنوات أثناء بكائه بشدة مودعا عمه بالدموع والبكاء طوال دقائق دفنه أمام مقابر القرية، حيث دخل في نوبة بكاء شديدة.

المشهد الأخير: انهيار عمة صيدلي حلوان عند رؤيته في الكفن وتشييع جنازته، حيث لم تستطع تمالك أعصابها وجلست على الأرض وانهمرت بالبكاء حزنا على فراق ابن شقيقها الذي كان يزورها طوال فترة حياته باستمرار.