بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم «توك توك» وسيارة ربع نقل بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة إثر تصادم «توك توك» وسيارة ربع نقل، بشارع البحر عزبة المعمل بالقنطرة البيضاء في محافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

حادث تصادم «توك توك» وسيارة ربع نقل

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة إشارة بوقوع حادث تصادم بعزبة المعمل بالقنطرة البيضاء، بين «توك توك» وسيارة ربع نقل، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

أسماء مصابي حادث التصادم

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من ضياء سمير صلاح، 20 عاما، بجروح متفرقة وسحجات، وإبراهيم إبراهيم كامل، 42 عاما، بكدمات متفرقة في الجسم، وولاء هاني عبدالرحمن، 30 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وهانم عبدالرحمن محمد، 32 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج.