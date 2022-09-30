إصابة طبيبة وأبنائها الثلاثة إثر انقلاب ملاكي في بني مزار بالمنيا

أصيبت طبيبة، وأبناؤها الثلاثة، مساء اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق بني مزار- رأس غارب المؤدي لمحافظة البحر الأحمر، في شمال المنيا، وتم نقلهم إلى مستشفى التكامل للطوارئ بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب-بني مزار

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بني مزار، تتضمن انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب المؤدي لمحافظة البحر الأحمر «الغردقة»، وإصابة 4 أشخاص.

نقل طبيبة وأبنائها الثلاثة لمستشفى الشيخ فضل

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية والبحث الجنائي، تبين انقلاب سيارة ملاكي بالطريق بسبب اختلال عجلة القيادة، ونتج عن ذلك إصابة كل من: «منال-ف» 52 عاما، طبيبة، وأبنائها الثلاثة، وهم: «عاصم-ا» 20 عاما، طالب بكلية الطب، «آلاء» 17 عاما طالبة، «تسنيم» 16 عاما طالبة، بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، ويقيمون في مركز أبو قرقاص بجنوب المنيا، وتم نقلهم لمستشفى التكامل للطوارئ بالشيخ فضل بمركز بني مزار لتلقي العلاج.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، ورجحت التحريات الأولية وقوعه بسبب اختلال عجلة القيادة، وأنتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.