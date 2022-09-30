بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادثي سير متفرقين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، في حادثي انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ديرمواس، ودراجة نارية، بطريق قرية صفط الشرقية بمركز المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة ديرمواس، تتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية تل بني عمران، وإصابة 3 أشخاص.

انتقلت سيارت الإسعاف ورجال البحث الجنائي وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: «أحمد-ع» 29 عاما، «علي- م» 62 عاما، «محمد- ن» 50 عاما، بسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج ويقيمون في مركز مغاغة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب دراجة نارية دون لوحات معدنية

كما تلقى مدير أمن محافظة المنيا إخطارا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بطريق قرية صفط الشرقية بمركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، وبالانتقال والفحص تبين إصابة كلا من: «إبراهيم- ج» 17 عاما، و«جاد-ح» 16 عاما باشتباه ارتجاج وكسور وسحجات وكدمات، ويقيمان بقرية صفط الشرقية، وتم نقلهما للمستشفى العام بمدينة المنيا لتلقي العلاج، وتحرر محضر عن الحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.