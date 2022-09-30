بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «السويس - القاهرة»
كتب:
حمدى عبد الله
10:26 م | الجمعة 30 سبتمبر 2022
حادث طريق السويس - القاهرة
أصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «السويس – القاهرة»، وقد تم نقل المصابين إلى قسم استقبال الطوارئ بمستشفى السويس العام، لتلقي العلاج.
وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقى بلاغاً من قائدي السيارات على طريق «السويس – القاهرة»، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مما تسبب في إصابات مستقليها.
الدفع بـ5 سيارات إسعاف لموقع الحادث
ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس بتوجيه 5 سيارات إسعاف لتقديم التأمين الطبي والإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث.
وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ قد استقبل اليوم الجمعة 5 مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي، وتم إجراء الأشعات اللازمة والفحوصات والتعامل بالأقسام بحسب ظروف إصابة كل منهم.
أسماء المصابين
وأوضح المصدر الطبي أن أسماء المصابين هم: روان سامي جودة، ونورا طلعت محمد، وأحمد نصر حامد، وياسين محمد خضير، وكنزي محمد خضير.
ولفت المصدر إلى أن معظم الإصابات تتراوح بين كدمات وسحجات وكسور.