بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق «السويس - القاهرة»

أصيب 5 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «السويس – القاهرة»، وقد تم نقل المصابين إلى قسم استقبال الطوارئ بمستشفى السويس العام، لتلقي العلاج.

وكان مرفق الإسعاف بمحافظة السويس قد تلقى بلاغاً من قائدي السيارات على طريق «السويس – القاهرة»، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مما تسبب في إصابات مستقليها.

الدفع بـ5 سيارات إسعاف لموقع الحادث

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس بتوجيه 5 سيارات إسعاف لتقديم التأمين الطبي والإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ قد استقبل اليوم الجمعة 5 مصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي، وتم إجراء الأشعات اللازمة والفحوصات والتعامل بالأقسام بحسب ظروف إصابة كل منهم.

أسماء المصابين

وأوضح المصدر الطبي أن أسماء المصابين هم: روان سامي جودة، ونورا طلعت محمد، وأحمد نصر حامد، وياسين محمد خضير، وكنزي محمد خضير.

ولفت المصدر إلى أن معظم الإصابات تتراوح بين كدمات وسحجات وكسور.