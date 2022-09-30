إصابة شخصين في تصادم سيارتين بطريق «العين السخنة – السويس»

شهد طريق «العين السخنة – السويس»، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل، أسفر عن إصابة شخصين، وجرى نقلهما إلى طوارئ مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

وكان مرفق إسعاف محافظة السويس قد تلقى بلاغاً من قائدي السيارات، بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي، مما أسفر عن وقوع إصابات.

الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث

وجه الدكتورمحمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف، بالدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين، إلى طوارئ مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم، بعد القيام بتقديم التأمين الطبي بموقع الحادث.

أسماء المصابين

ومن جانبه، أفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ بالمستشفى قد استقبل مصابين اثنين، نتيجة حادث تصادم سيارة نصف نقل مع ملاكي، وتم إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة للوقوف على الإصابات وتم تسكين كل مصاب حسب نوع إصابته في القسم الخاص به، موضحا أن أسماء المصابين هما: علي السيد علي، أحمد علي السيد.

ومن جانبها أجرت قوة تابعة لتأمين الطرق، بمحافظة السويس، بمعاينة الحادث وتحرير المحضر الخاص بالواقعة لتتولى الجهات المعنية التحقيق.