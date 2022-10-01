الهند تعلن تسجيل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في الهند، 3805 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات في البلاد إلى 44591112 حالة.

وقالت وزارة الصحة الهندية، في بيانات، إن البلاد سجلت 26 حالة وفاة بـ«كورونا»، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس، إلى 528655 حالة وفاة.

وأشارت السلطات الصحية الهندية، إلى ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» إلى 44024164 حالة.

وفي الصين، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل «صفر وفيات» بكورونا، ليظل إجمالي الوفيات بالفيروس، ثابت عند 5226 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الصين: خروج 232 مريضا بـ«كورونا» من المستشفيات بعد تعافيهم

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى خروج 232 مريضا بـ«كورونا» من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي للبلاد، أمس الجمعة، ليصل الإجمالي إلى 242486 شخصا.

وكانت السلطات الصحية الصينية، أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، أن البر الرئيسي للبلاد، سجل 106 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا».