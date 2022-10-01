إصابة 14 عاملًا في تصادم سيارتين على «صحراوي بني سويف»

أصيب 14 عاملاً في حادث تصادم سيارتين، اليوم السبت، بطريق بنى سويف الصحراوي الشرقي قبل نزلة أبو صالح، وجرى استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم لهم.

أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني سويف

واستقبلت طوارئ مستشفى بنى سويف التخصصي 8 من المصابين وجميعهم عمال، وهم: «علام محمد، 24 سنة، وبه اشتباه كسر بالقدم اليسرى وخلع بالكتف اليمنى، وعاطف عمرو، 19 سنة، بجروح بالرأس وكدمات، وشريف مرعى، 24 سنة، اشتباه كسر باليد وجروح وسحجات، وعلي سيد، 36 سنة، كدمات وسحجات، وإسلام سامح، 19 سنة، به سحجات وكدمات، ومحمد جمال، 23 سنة، مصاب سحجات وكدمات، وأبو بكر سيد، 32 سنة، وبه سحجات وكدمات، وشحاتة رمضان، 35 سنة، سحجات وكدمات، وجميعهم مقيمون بمركز ومدينة ببا جنوب المحافظة.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين بداخل المستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.