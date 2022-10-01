4 آلاف مدرسة تستقبل أكثر من 1.8 مليون ألف طالب بالشرقية.. بدء توزيع الكتب  

استقبلت نحو 4 آلاف و 698 مدرسة مليون و 848 ألف طالب وطالبة تقريبا على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023.

جاهزية الإدارات التعليمية لاستقبال العام الدارسي

أوضح محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه جرى عقد عدة اجتماعات لمناقشة استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع مديري عموم الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وإدارة التوجيه الفني بالإضافة إلى اجتماعات محمد رمضان غريب، وكيل الوزارة مع مديري وكلاء الإدارات ومديرو مدارس التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والفني ورؤساء أقسام التطوير التكنولوجي للاطمئنان جاهزية الإدارات التعليمية لاستقبال العام الدارسي الجديد 2022 م / 2023 م

تجهيز 4 آلاف و698 مدرسة لاستقبال

أضاف محمد فؤاد، أنه تم الانتهاء من تجهيز 4 آلاف و698 مدرسة لاستقبال أكثر من مليون و 848 ألف طالب وطالبة داخل 39851 فصل مدرسي بعد دخول 52 مدرسة جديدة للخدمة وإجراء أعمال الصيانة الشاملة لـ 89 مدرسة وصيانة 59 مدرسة أخرى ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية.

استلام الكتب وتجهيز المدارس بخطوط الفايبر

ولفت «الرشيدي»، استلام كتب المراحل التعليمية المختلفة في الشرقية، وتسليمها لجميع الإدارات بنسب المخصصات المحددة لها، وتم تجهيز جميع المدارس الثانوية العامة على مستوى المديرية بخطوط الفايبر والبنية التكنولوجية والشاشات التفاعلية، مع حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت مسمى تبرعات بالمدارس، و التزام مدارس التعليم الخاص باللوائح والقوانين والرسوم المقررة والكثافة المقررة، وتخصيص جزء من اليوم لمقابلة أولياء الأمور وحل مشاكلهم.