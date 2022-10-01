المدارس ترسم البهجة على وجوه طلابها.. تنورة وألعاب وشخصيات كرتونية (صور)

استقبلت مدارس المحافظات، اليوم السبت، الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة بالاحتفالات لرسم البهجة على وجوههم، مع حضور كامل لكل أطراف العملية التعليمية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، وذلك بعد انتهاء إجازة العام الدراسي التي استمرت لعدة أشهر.

وتفننت كل مدرسة وإدارة تعليمية في ابتكار طرق جديدة لاستقبال الطلاب، خاصة صغار السن، لكسر حاجز الخوف داخلهم من المدرسة وجذبهم إليها.

«سبونج بوب» وتنورة بمدرسة الراهبات بالأقصر

واستقبلت مدرسة الراهبات بمحافظة الأقصر الطالبات في أول أيام الدراسة بالتنورة واستعراضات لشخصيات كرتونية محببة للطلاب، مثل «سبونج بوب» والفاكهة، لكسر توتر اليوم الدراسي الأول لدي طالبات المدرسة.

أعلام وبالونات في استقبال الطلاب

فيما استخدمت مدرسة أحمد عرابي الإبتدائية بمحافظة البحيرة الأعلام والبالونات لاستقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي، خاصة الطلاب الجدد، فضلا عن استخدام الشخصيات الكرتونية مثل «بطوط».

بينما استقبلت بعض المدارس الطلاب باستعراضات رياضية، شارك فيها التلاميذ قبل تحية العلم.

الاستعداد لليوم الدراسي الأول

وزينت بعض المدارس جدرانها بالرسومات والألوان، فضلا عن التنظيف وتوفير مقومات العملية التعليمية لاستقبال طلابها.

يذكر أن اليوم الدراسي الأول بدأ كاملا ببعض المحافظات، مثل أسوان والبحيرة وأسيوط، فيما بدأت مدارس الفترة الثانية والمدارس الخاصة فقط بعدة محافظات، منها سوهاج وبورسعيد على أن تبدأ الدراسة غدا بكل المحافظات بكامل طاقتها.