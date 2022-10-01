بالأسماء.. إصابة سيدتين وطفل في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

أصيبت سيدتان وطفل، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام مدخل مركز سمسطا، بالطريق الصحراوي الغربي في نطاق محافظة بني سويف، ونقلتهم سيارتا إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف الغربي

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مركز سمسطا جنوبي غربي المحافظة، أسفر عن إصابة سيدتين وطفل، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى ورفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلي مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

أسماء المصابين في حادث انقلاب ملاكي بصحراوي بني سويف الغربي

وتبين إصابة كل من إيمان حمدى جاد الرب، 24 سنة، حاصلة على بكالوريوس التربية الرياضية، بكسور متعددة بالساق اليسرى، وأسماء ممدوح مرسى، 32 سنة، باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وأنس شريف هاشم، 5 سنوات، بسحجات وكدمات، مقيمين محافظة أسيوط، ويتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى الفيوم العام.