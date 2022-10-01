6000 طالب يبدأون الدراسة غدا في المعاهد الأزهرية بجنوب سيناء

قال الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد معهد الطور الابتدائي لمتابعة الاستعدادات اللازمة لبدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2022/2023، جرى عقد لقاءات مع مديري المعاهد على مستوى المحافظة لمناقشة بدء العام الدراسي غدا الأحد.

وتابع في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الدراسة تبدأ غدا الأحد في 100 معهد نموذجي وعادي على مستوى المحافظة بإجمالي 6000 طالب وطالبة تقريبا.

معهد الطور الابتدائي

وأضاف الشيخ سعيد خضر أن المعاهد الأزهرية بجنوب سيناء على مستوى المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب وانتظام الدراسة غدا الأحد، موضحا أنه قام بجولة تفقدية صباح اليوم السبت في معهد الطور الابتدائي للوقوف على آخر المستجدات بالنسبة للعام الدراسي.

أضاف أنه تفقد أعمال النظافة والفناء والفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال، وشدد على تنفيذ التعليمات وتوفير كل مايلزم للعملية التعليمية والأنشطة الطلابية ومتابعة الجداول والمناهج والكتب الدراسية والإشراف والإذاعة المدرسية وطابور الصباح، بالإضافة إلي ضرورة المتابعة اليومية ولن يسمح بأي تقصير أو تهاون أو مخالفة، وتفقد خضر أعمال صيانة الحديقة الداخلية وتقليم وتهذيب الأشجار بفناء المعهد.

الحصة الأولى والتعريف بمؤتمر المناخ

أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية سوف تخصص الحصة الأولى لتعريف الطلاب والطالبات بأهمية مؤتمر المناخ الذي تستضيفه شرم الشيخ، ودور الإسلام في الحفاظ على البيئة.

وتابع أنه سيجري تخصيص جزء من الحصة لشرح المشروعات القومية في مصر ودور المجتمع في حماية هذه المشروعات.