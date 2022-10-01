إصابة شخصين بكسور في تصادم ميكروباص ودراجة نارية بالدقهلية

أصيب شخصان بكسور في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، إثر اصطدامهما بسيارة ميكروباص أثناء استقلالهما دراجة نارية، ما أدى إلى دهسهما أمام قرية «ميت طاهر» بمركز منية النصر.

وعلل سائق السيارة سبب الحادث بالتخطي الخاطئ لقائد الدراجة النارية، ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى منية النصر المركز، وتم تحويل أحدهما إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر، ببلاغ مستشفى منية النصر المركزي، بوصول كل من إبراهيم حمزة أحمد عبد النبي، 57 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، مصابا باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالجمجمة، وجرح تهتكي بالساق اليمني، واشتباه كسر بالكاحل الأيسر، وكدمات بالوجه، وحلمي سليمان الشحات، 57 سنة، مبيض محارة، مصابا باشتباه كسر بالكاحل، ومقيمان ببندر منية النصر محافظة الدقهلية.

المصابان يتهمان سائق ميكروباص بإصابتهما

وانتقل ضباط مباحث مركز منية النصر، إلى مكان المستشفى، وبسؤال المصابين، في محضر الشرطة، اتهموا المدعو «أحمد ع. ع.»، 33 سنة سائق، ومقيم بقرية ميت طاهر مركز منية النصر، سائق السيارة رقم «د ط ج 7614 ميكروباص»، بالاصطدام بهما، أمام قرية ميت طاهر دائرة المركز.

أقوال سائق الميكروباص

وتمكن ضباط منية النصر من ضبط السائق، وبسؤاله في محضر الشرطة قرر، أن المصابين كانا يستقلان دراجة النارية رقم «د ج ص 2651»، قيادة الأول، وأكد أن سبب إصابتهم التخطي الخاطئ من قائد الدارجة النارية.

وقرر أطباء منية النصر تحويل المصاب الأولي إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج هناك، وحجز المصاب الثاني بقسم العظام بالمستشفى، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 11112 لسنة 2022 جنح منية النصر، وتم التحفظ على المركبتين بديوان مركز الشرطة.