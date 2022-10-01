برلماني: انتخاب هيئة مكاتب اللجان الفرعية غدا

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه مع بداية اليوم، انطلق دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، مشيرا إلى أن المجلس بدأ أولى جلساته بشكل سريع جدا، بعدما تم إحالة 8 مشروعات تعديل لبعض القوانين، بخلاف الحديث المهم لرئيس مجلس النواب حول الأزمة الاقتصادية، وأكد في كلمته أن دورة الانعقاد الحالية تشهد زخما كبيرا والكثير من العمل.

درويش: الإجازة البرلمانية اقتربت من 3 أشهر

وتابع «درويش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»: «ده هيكون فرصة كبيرة لتعويض 87 يوم من الإجازة البرلمانية التي اقتربت من 3 أشهر، كما جرى الحديث عن قرار رئيس الجمهورية الخاص بمد فترة محاربة الإرهاب والتطرف في شبة جزيرة سيناء، وهو أحد القرارات التي تم الموافقة عليها»، مشيرا إلى أنه مع حلول الغد، تكون هناك جلسة مهمة يجري فيها انتخاب هيئة مكاتب اللجان الفرعية.

وتابع عضو البرلمان: «لجنة الإدارة المحلية الخاصة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فهناك العديد من الملفات المهمة التي يجري طرحها ومناقشتها بشكل عاجل وسريع؛ أولها المتعلقة بقانون التصالح، مرروا بالاشتراطات البنائية وقانون الأحوال الشخصية، والعديد من التشريعات الأخرى».

البرلمان يهنئ الشعب المصري بالمولد النبوي

وتابع: «وجهنا التحية لجموع الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بقرب المولد النبوي، وهنينا القيادة السياسية باقتراب ذكرى انتصارات 6 أكتوبر 1973».