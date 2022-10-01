إصابة 12 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط بالفيوم

أصيب 12 شخصاً، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، ولم يتمكن من السيطرة حتى انقلبت.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الغربي بنطاق المركز وإصابة 12 شخصا في الحادث بجروح وكسور وكدمات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس المباحث إلى مكان الحادث.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.