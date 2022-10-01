مستشار الرئيس للصحة: مواجهة الزيادة السكانية تحتاج قناعة أسرية من الرجل والمرأة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إنه يجب على الجميع التعاون والتكاتف في ظل التحسن في متوسط عمر الإنسان والأسباب التي كانت تؤدي إلى زيادة الإنجاب حتى يجري الحفاظ على مستوى معيشة مرتفع للأسرة، ومستوى يليق بالأبناء الجدد ويحسن من الظروف العامة في البلد، مشيرا إلى أن مواجهة الزيادة السكانية تحتاج إلى قناعة أسرية من الرجل والمرأة.

الزيادة السكانية قضية أساسية ومحورية

وأضاف تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»: «الزيادة السكانية قضية أساسية ومحورية، وعندما نرى 25 مليون نسمة زيادة في آخر 20 سنة، فإن هذا الأمر يشكل نمطا من العبء الثقيل على مصر، لا نطالب بعدم الإنجاب، ولكن يجب علينا تنظيمه».

مراعاة التباعد في إنجاب الأطفال

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية: «يجب أن نراعي التباعد في إنجاب الطفلين الأول والثاني حتى تحصل الأم على فرصة للراحة، وبالنسبة لعدم التباعد في الفترات الزمنية للإنجاب، فإن العبء الأكبر يكون على الأم والأسرة ويؤدي إلى عدم الاهتمام بالأطفال».

وأوضح أنه كلما زاد عدد الأبناء قلّت الرعاية، وقلت فرصة الاعتناء بصحتهم: «نتحدث عن قضية مهمة جدا على المستوى الأسري والفردي والمجتمع والبلد كلها».

وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية يجب أن تساهم في مواجهة هذه المشكلة من خلال المثقفات الريفيات لتوعية الأسر: «يمكننا تحسين حياة المرأة وتوفير الظروف المناسبة لها».

وواصل: «يجب وجود نوع من التخطيط لدى الرجل والمرأة ليساهما في قرار الإنجاب من عدمه».