متحدث التعليم: أول يوم دراسي مبشر للغاية.. «مر دون أي مشكلة»

قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ أول يوم دراسي اليوم السبت، كان مبشرًا للغاية، حيث مرّ دون أي مشكلة أو تحدي، مشددًا على أن هناك انضباط كامل.

زلطة: الأمور سارت بشكل سلس

وأضاف زلطة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، على القناة الأولى: «الأمور سارت بشكل سلس، وشهد اليوم جولة تفقدية للوزير الدكتور رضا حجازي لمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية في دمياط، رفقة المحافظ منال عوض».

نقطتان ركز عليها وزير التعليم

تابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: «تم التركيز على نقطتين أساسيتين من قبل وزير التعليم، الأولى متعلقة بالتركيز على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال تحقيق 25% مشاهدة لقنوات مدرستنا، ووقف وزير التعليم في أحد الفصول وتابع بنفسه كيفية شرح المنهج الخاص بالبرامج التعليمية على القناة وكيف يحاول المدرس تبسيط المعلومات ويجعل الطلاب يتفاعلون مع الشرح الموجود».

وأردف: «النقطة الثانية كانت متعلقة بتطبيق يوم الأنشطة وكان هناك في المدرسة يوم النشاط الرياضي، حيث حرص الدكتور رضا حجازي على التعرف على التفاصيل الخاصة بهذا اليوم، والحمد لله كان اليوم سلسا».

وأكد، أن الدكتور رضا عقد مع قيادات التعليم في المحافظة لإصدار عدد من التوجيهات تضمن سلامة العملية التعليمية وانتظامها بشكل جيد لانتظام العام الدراسي، كان من ضمنها توجيهات مباشرة وصريحة بعدم وجود أي مشكلة في أي مدرسة تعيق انتظام العملية التعليمية، واستقبال أولياء الأمور بشكل سلس ومنتظم والتركيز على تعامل المدرسين مع التغيرات المناخية وإدخالها في المنهج الدراسي.