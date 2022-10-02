مواعيد غلق الكافيهات اليوم.. التنفيذ مستمر حتى 28 أبريل 2023

بدأ مجلس الوزراء تنفيذ القرارات الجديدة بخصوص مواعيد غلق الكافيهات اليوم، بالإضافة إلى مواعيد غلق المحلات بالشتاء، بما في ذلك المحال التجارية والورش والمطاعم والتي بدأ تنفيذها بداية من الجمعة الموافق 30 سبتمبر وحتى الخميس الأخير من أبريل 2023.

وفي التقرير التالي، ينشر موقع «الوطن» مواعيد غلق الكافيهات اليوم والمحلات التجارية والمطاعم وفق قرار وزارة التنمية المحلية، والتي جاءت كالآتي:

مواعيد غلق المحلات في الشتاء 2022

وبحسب قرار وزارة التنمية المحلية، فإن المواعيد الشتوية لقرار غلق المحلات والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية، بداية من الجمعة الأخيرة من سبتمبر، وحتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023.

وجاءت مواعيد غلق المحلات بالشتاء يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، ويتم زياد التوقيت يومي الخميس والجمعة والأجازات والأعياد الرسمية للدولة لتكون الساعة 11 مساءً، باستثناء المطاعم والكافيهات.

مواعيد غلق الكافيهات اليوم

وجاءت مواعيد غلق الكافيهات اليوم والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية وفق قرار وزارة التنمية المحلية، يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، ويستمر العمل يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية والعطلات للدولة لتكون الساعة 1 صباحًا.

مع استمرار خدمة التوصيل للمنزل «تيك أوي» على مدار 24 ساعة.

مواعيد فتح المحال والورش والأعمال الحرفية

أما عن مواعيد فتح المحال والورش والأعمال الحرفية داخل المجمعات السكنية، لتبدأ يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، ويستثنى من هذا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش التي تقدم خدمت عاجلة، والتي يصدرها قرار وزير التنمية المحلية.

المحلات المستثناة من مواعيد الغلق

وبحسب القرار، فأنه يستثني من هذا القرار المحلات التي تعمل في مجال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، وسيتم مراعاة الأنشطة الليلة مثل بيع الحضروات والفاكهة والدواجن، والصيدليات.