ضبط 3 لصوص سرقوا أجزاء من كوبري بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يظهر خلاله سيارة ربع نقل تسير أعلى أحد الكباري بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، محمل علىها جزء من سور حديدي لكوبري يستقلها صحبة قائدها شخصان بالصندوق الخلفي.

3 عمال حاولوا سرقة أجزاء من الكوبري

بالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها وقائدها (عامل – له معلومات جنائية) ومستقليها صحبته (عاملين – أحدهما له معلومات جنائية) وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة والمتهمين وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بسرقة جزء من السور الحديدي الخاص بكوبري أبيس العلوي الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

ضبط المتهمين

بإرشادهم أمكن ضبط (جزء السور المشار إليه يزن حوالي 500 كيلو جرام – 7 قطع حديدية وقضبان سكة حديد وقواعد تثبيت القضبان تزن حوالي 420 كيلوجراما) بداخل مخزن ملك لأحد المتهمين كائن بدائرة القسم، كما أقروا بأن المسروقات كانت متروكة بجوار خط السكة الحديد بدائرة القسم، كما قاموا بالإرشاد عن عدد ( 33 قطعة مجزئة باقي الجزء المسروق من سور الكوبري المشار إليه تزن حوالي 160 كيلو جرام) قاموا بإخفائها لدي شخصين «سيئ النية» داخل أحد مخازن الخردة بذات المنطقة، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بشراء تلك المضبوطات من المتهمين المشار إليهم.