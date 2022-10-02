مصرع وإصابة 26 شخصا في حادثي تحطم طائرة وشاحنة بالمكسيك والتشيك

شهدت المكسيك والتشيك، حادثي تحطم طائرة عسكرية في الأولى، وشاحنة تقل مهاجرين في الثانية، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين في الحادثين.

لقى 3 من عناصر البحرية المكسيكية، مصرعهم، أمس السبت، جراء حادث تحطم مروحية جنوب البلاد، وقالت البحرية المكسيكية، في بيان لها، إن المروحية تحطمت أثناء القيام بمهمة استطلاعية في منطقة «سينتلا» بولاية تاباسكو الواقعة جنوب البلاد.

الطائرة كانت تقل 5 من أفراد البحرية

وأشارت البحرية المكسيكية، إلى أن طائرة «يوروكوبتر» كانت تقل 5 من أفراد البحرية، لقي 3 منهم مصرعهم، بينما أصيب الاثنان الآخران بجروح بليغة.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مروحية صغيرة تدور ثم تتحطم بالقرب من بلدة «فرونتيرا» في تاباسكو.

من جانبها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن الحادث وقع بعد يومين من إعلان السلطات المكسيكية، أن تحطم مروحية أخرى تابعة للبحرية في يوليو الماضي، أسفر عن مقتل 14 من مشاة البحرية كان سببه نقص الوقود.

إصابة 21 في التشيك

وفي التشيك، أصيب 21 شخصا بينهم 6 بجروح خطيرة، جراء تحطم شاحنة تقل مهاجرين سوريين كانت تفر من دورية للشرطة عند معبر حدودي مع سلوفاكيا، بالقرب من «بريكلاف» جنوب شرقي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء التشيكية، إن الحادث وقع في الصباح عندما رفض سائق الشاحنة،«كانت تقل 29 مهاجرا»، الوقوف للتفتيش عند المعبر الحدودي، واصل القيادة بسرعة عالية ليفقد السيطرة عليها عند مفترق طرق.

التشيك: اعتقال نحو 11 ألف عابر للحدود بشكل غير شرعي

وكانت وزارة الداخلية التشيكية، قالت في وقت سابق، إن الهجرة غير الشرعية، ازدادت سنويا، مشيرة إلى أن منذ بداية العام الجاري 2022، اعتقلت شرطة البلاد نحو 11 ألف عابر للحدود بشكل غير شرعي.

واصطم قائد الشاحنة، بسيارتين متوقفتين ولافتة طريق ومنزل، فيما اعتقلت القوات الأمنية، السائق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.