تعرف على أسعار السيارات المكيفة والأتوماتيك الأقل من 200 ألف جنيه

قال عبدالله علي، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، إنّ سوق السيارات شهد انتعاشة في حركة البيع والشراء مؤخرا، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 40% عن الأعوام السابقة.

سوق السيارات المستعملة اليوم في مصر

وتابع عضو رابطة تجار السيارات تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ أسعار السيارات شهدت استقرارا بعد موجة التضخم التي أصابت جميع السلع بسبب التوترات السياسية في الدول الكبرى، فضلا عن رفع قيمة الفائدة في جميع الدول بالعالم.

واستعرض علي، أسعار عدد من السيارات المستعملة المزودة بتكييف وناقل حركة أتوماتيك، كما يلي

هيونداي ماتريكس 2005: متوسط سعر السيارة المحلي 150,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 143,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 160,000 جنيه.

أسعار السيارات في السوق المحلي

دايو لاستى 2005: متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 150,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 143,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 157,000 جنيه.

تويوتا ياريس 2007: متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 150,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 138,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 162,000 جنيه.

هيونداي جيتز 2010: متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 150,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 143,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 160,000 جنيه.

ميتسوبيشي اتراج 2015: متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 150,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 128,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 165,000 جنيه.

مرسيدس C 180 2000: متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 151,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 133,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة للسيارة في السوق المحلي 166,000 جنيه.

هيونداي ماتريكس 2002: متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 151,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 142,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 162,000 جنيه.

سكودا أوكتافيا A4 2007: متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 151,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 141,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 157,000 جنيه.

اسبيرانزا تيجو 2014: متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 152,000 جنيه، أقل سعر للسيارة في السوق المحلي 143,000 جنيه، أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي 162,000 جنيه.