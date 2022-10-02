إصابة 10 في تصادم سيارة ملاكي بميكروباص على «الدائري الإقليمي»

شهد الطريق الدائري الإقليمي بعد كارتة حلوان بـ5 كيلومترات في اتجاه السويس، حادث تصادم سيارة سوزوكي بأخرى ميكروباص، أسفر عن إصابة 10 أشخاص، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ولم يسفر الحادث عن أي وفيات، وتحرر المحضر اللازم، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية.

تصادم سيارة سوزوكي بميكروباص

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، بوقوع حادث تصادم سيارة سوزوكي بأخرى ميكروباص، على الطريق الدائري الإقليمي بعد كارتة حلوان بـ5 كيلومترات في اتجاه السويس، وأسفر عن إصابة 10 أشخاص، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حتى يتماثلوا للشفاء، ولم يسفر الحادث عن أي وفيات.

الدفع بسيارات إسعاف

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فضلًا عن الدفع بعدد من الأوناش، لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى.

وتحرر المحضر اللازم، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، للوقوف على أسباب وقوع الحادث.