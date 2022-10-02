قانوني يشرح.. ما هي الولاية التعليمية والمستندات المطلوبة للحصول عليها

تعتبر الولاية التعليمية من أهم الدعاوى التي تنظر على طاولة خبراء التسوية، وتُعد كابوسا لدى العديد من الأمهات بعد الانفصال، وذلك بعد أن يقرر بعض الآباء الإخلال بمسؤوليتهم، ويحولون مدارس أبنائهم لمدارس أخرى، وذلك بعد وقوع خلافات زوجية، وأمام محكمة الأسرة يوجد الكثير من الآباء والأمهات الذين يتنازعون حول مستقبل الطفل وحق كل منهما فيه.

وخلال هذا التقرير ستشرح «الوطن»، «ما هي الولاية التعليمية والمستندات المطلوبة للحصول عليها؟»، حسب علي حمودة، المحامي المختص بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية.

الولاية التعليمية

قال «حمودة» إن الولاية التعليمية هي إدارة شؤون الصغير من الناحية التعليمية، وذلك قبل بلوغ الصغير لسن الـ 15 سنة، وهدفها الاهتمام بالمستقبل الدراسي، واختيار نوع التعليم والمستوى الذي يتعلم به، وجميع الأمور المتعلقة بالطفل ودراسته، ومن الطبيعي أن تولي الشؤون التعليمية تكون من حق الأب حال عدم وجود أي خلافات زوجية.

الأم أحق بالولاية بعد الإنفصال

وفي حال وجود خلافات تكون الولاية من حق الأم، وذلك بشرط إثبات نزاع قضائي بين الأب والأم، وأن تحصل الأم على الصيغة التنفيذية في الولاية التعليمية لأطفالها خلال أسبوع، وتقوم المدرسة بتنفيذ القرار، وحال عدم تنفيذه يحيل المسؤولين عن الرفض، أمام المسؤولية القانونية.

وأضاف المحامي أنه وفقًا للمادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لـسنة 199، المعدل بالقانون 126 لـسنة 2008، ونص على أن «تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، ووقت الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيًا من ذوي الشأن طلبا إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره في الأمر دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية».

وأوضح «حمودة» أن القانون أعطى الأم حق الاحتفاظ بوجود الأطفال بنفس المدرسة قبل حدوث أي خلافات بينها وبين الأب سواء بالطلاق أو الخلع، على أن يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية وأن تستمر الحضانة مع الأم حتى سن 15 عامًا، وبعدها يخير الأبناء بين الاستمرار مع الأم أو الأب، وذلك مع أن يكون لهم مسكن الحضانة، وأجر المسكن.

الأوراق المطلوبة للولاية التعليمية

1ـ تقديم قسيمة الزواج في حالة وجود خلافات زوجية بين الأب والأم، ولم يحدث بينهما طلاق، وأما إذا تم الطلاق يتم تقديم قسيمة الطلاق.

2ـ تقديم أصل شهادات ميلاد الصغار، وإرفاق صورة منها مع الطلب.

3ـ إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للأم.

4ـ تقديم بيان القيد في المدرسة.

5ـ عمل توكيل قضائي للمحامي المختص.

إجراءات الحصول على الولاية التعليمية للأم

1ـ تودع الأوراق في قلم المحكمة.

2ـ يتم تحديد الجلسة الأولى، وذلك بعد دفع الرسوم، وتكون غالبًا بعد أسبوع من تسديد الرسوم المطلوبة.

ما هي مدة الولاية التعليمية للأم؟

ونوه «حمودة» أن الولاية التعليمية تظل من حق الأم بعد الطلاق قبله، ففي الحالتين حتى نهاية سن الحضانة للصغار، وفي حالات زواج الأم وفاتها، تنتقل لغيرها، من الأم للجدة أو العمة أو الخالة.