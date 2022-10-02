عضو «منتجي عسل السدر»: الكيلو يصل لـ1000 جنيه.. وهذه طريقة كشف المغشوش

للعسل الجبلي فوائد كبيرة وعظيمة لصحة الإنسان، وله أيضا فوائد كبيرة بالنسبة للشعر والبشرة، وأصبح شراء عسل أصلي وسليم من الأمور التي تشغل بال كثير من مستهلكي تلك السلعة خصوصاً مع انتشار العسل المغشوش.

كلما كان إنتاج العسل قليلا ونادرا كلما ارتفع سعره

بدوره، قال أحمد أبو طار عضو رابطة تجار ومنتجي العسل الجبلي بشمال سيناء، إن أسعار العسل الجبلي تتفاوت من تاجر لآخر وتختلف من نوع عسل لآخر، وكلما كان إنتاج العسل قليلا ونادرا، كلما ارتفع سعره، وتتراوح أسعار العسل الجبلي بين 200 جنيه إلى ألف جنيه للكيلو الواحد.

وتابع أبو طار، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من أنواع العسل الجبلي «عسل السدر، عسل المرير، عسل الزهور الجبلية، عسل الأرطة والروطريت، وعسل العاقول»، موضحا أن المبيعات هذا العام مبشرة وتدعو للتفاؤل بسبب الإقبال الجيد على الشراء.

للعسل فوائد كثيرة جدا وعظيمة

وبحسبما قاله أحمد أبو طار فإن للعسل فوائد كثيرة جدا وعظيمة تعمل على حل جميع المشكلات الصحية للإنسان، ومن بين تلك الفوائد أن بعض الأصناف مفيدة جداً لمرضى السكري والكلى والقلب والكبد، ويساعد على سرعة التئام الجروح والحروق حتى الدرجة الثالثة، خاصة جروح ما بعد العمليات، ويقضي على كل الميكروبات في الجسم ويقوي المناعة، كما يساعد على حل مشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل القولون العصبي وجرثومة المعدة وقرحة المعدة، ويساعد على حل مشاكل الإنجاب ومفيد للجانب الجنسي، ويساعد على حل مشاكل الشعر والبشرة والأمراض الجلدية كما أنه مفيد جدا لصحة الجهاز التنفسي، كما أن بعض الأصناف يوجد بها نسبة عالية من الكالسيوم فيكون مفيدا جدا للأسنان.

وعند سؤاله عن كيفية التفريق بين العسل الأصلي والمغشوش، أجاب أنه يوجد أكثر من طريقة لمعرفة ذلك ومنها أن العسل الأصلي يكون له رائحة وطعم ولون مميز جدا، فالزهور الجبلية ذات رائحة فواحة جداً، كما أنه يجب اختيار تاجر موثوق ذو سمعة جيدة للشراء منه لكثرة حالات الغش، كما أن أفضل طريقة للتأكد من أن العسل أصلي وسليم هو التحليل المعملي لقياس نسب السكروز والجلوكوز.

وأوضح أن طريقة عود الكبريت ووضع العسل على النار ليس لها أساس علمي.