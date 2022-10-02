حملة لضبط ومصادرة مركبات «التوك توك» في المعادي «صور»

تلقت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تقريرا عن حالة الانضباط بشوارع أحياء المنطقة الجنوبية والوقوف على كل ما يطرأ ورفع مستوى الأداء بشأن الخدمات المقدمة للمواطن وإزالة الإشغالات والمخالفات.

وشن حي المعادي بقيادة اللواء أحمد جودة، رئيس الحي، عدة حملات بمشاركة الإدارات المعنية والتنفيذية شملت حملة مكبرة لرفع اشغالات المحلات والكافيهات والأكشاك والباعة الجائلين بشارع سينا تقاطع شارع مكة وشارع 71 والسنتر التجاري وشارع 151.

كما تم ضبط عدد من مركبات التوك توك المخالفة أمام محطة مترو المعادي بشارع 9 وميدان العرب وشارع 108 ورفع إشغالات موقف عشوائي للدراجات النارية والميكروباصات بشارع زهراء المعادي الرئيسي بمحيط المسجد الكويتي وبشارع الخمسين وفرض حالة من الانضباط للشارع وإزالة ما يعوق المارة.

إيقاف أعمال مخالفة دون ترخيص

كما شن حي المعادي بالقاهرة حملة لإيقاف أعمال مخالفة بدون ترخيص بشارع 223 وتم ضبط المعدات وإيداعها مخزن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما واصلت الأجهزة التنفيذية بنطاق الحي حملات نظافة يومية لرفع كفاءة الشوارع والمياديين الرئيسية.

وواصل عمال النظافة أعمال الكنس والتجريد بالتنسيق مع وحدة الرصد البيئي على مستوى نطاق الحي بالكامل، وتكثيف كل الجهود للحفاظ على المظهر العام والشكل الحضاري واستهدفت الحملة استمرار أعمال النظافة اليومية داخل حي المعادي وذلك بشارع 108 وشارع النادي وكوبري الفاروق وشارع وهيب دوس وأمام مدرسة القناة والثانوية العسكرية ومدرسة السلام ومدرسة مصطفى كامل ومدرسة ثكنات المعادي.

رفع كفاءة الشوارع والميادين

وشددت نائب محافظ القاهرة على رفع كفاءة الشوارع والمياديين بالأحياء للتيسير على للمواطنين تنفيذا للخطة الاستثمارية للعام الحالي، وقامت الأجهزة المختصة بالتعاون مع إدارة الإنارة بتركيب الأسلاك ولحام أبواب الأعمدة بمحور حسب الله الكفراوي بالتعاون مع حي البساتين وتأمين أبواب أعمدة الإنارة بشارع 4 ومجمع المدارس خلف مسجد الفاروق.