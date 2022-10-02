«التموين» تفرض توريد طن أرز شعير عن كل فدان.. والمصيلحي: الأسعار المحددة مجزية

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، القرار رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وأشار القرار إلى أن موسم توريد شعير ‏الأرز المحلي بدأ منذ 25 أغسطس الماضي وحتى 15 ديسمبر المقبل.‏

وأكد وزير التموين، ‏إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل ‏‏25 % من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، بإجمالي مستهدف ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام، وهو ما يدعم ‏استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى ‏تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من ‏هذه السلعة الاستراتيجية.‏

هامش ربح ‏جيد وعادل للمزارعين

وأضاف أن الأسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا، وتحمل هامش ربح ‏جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن أرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏للطن عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين تصرف ‏خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية وحساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم 10 آلاف جنيه لكل طن، ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.‏

وأشار إلى أنه وجّه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات ‏التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق ‏للمواصفات الموضوعة، وكل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر ‏عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة، ونص القرار على أن ‏الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية، إضافة إلى البنك الزراعي المصري وأي جهة أخرى يجري اعتمادها من ‏وزارة التموين والتجارة الداخلية.‏

تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير ‏المحلي لموسم 2022

كما أصدر الدكتور على المصيلحى، القرار رقم 113 لسنة 2022 بشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير ‏المحلي لموسم 2022، وأجاز القرار بناء على طلب رسمي مقدم للهيئة العامة لسلامة الغذاء اعتماد مواقع تخزين الأرز الشعير وفقا للقواعد المقررة بالهيئة، ويحظر تخزين الأرز الشعير في مواقع غير معتمدة وفي حالة ضبطها تعتبر سلعة مجهولة المصدر.

وأكدت الوزارة أن جميع المضارب التي ترغب ‏بالاشتراك في عمليات توريد الأرز الشعير عليها التقدم بطلب رسمي ‏للوزارة أو هيئة سلامة الغذاء وفقاً للقواعد المعلن عنها.‏

ومن جهة أخرى، أوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، ‏أن إجمالي المساحة المزروعة أرز شعير هذا العام تبلغ 1.5 مليون فدان، ‏مشيرا إلى أن إنتاجية الفدان 4 أطنان أرز شعير بإجمالي 6 ملايين طن ‏أرز شعير، والمستهدف توريد 1.5 مليون طن لحساب هيئة السلع ‏التموينية بواقع 25% من إجمالي الإنتاج بواقع طن أرز شعير عن كل فدان ‏مزروع، مؤكدا أنه جرى توريد 25 ألف طن أرز شعير حتى الآن.‏