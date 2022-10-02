لجنة العفو الرئاسي: إخلاء سبيل دفعة جديدة خلال الساعات المقبلة

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه منذ إطلاق مبادرة العفو الرئاسي، والتي تفضَّل بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، وكثير من مستقبلي هذا الخبر كان لديهم تشكك بخصوص النوايا حيال هذا الأمر.

عبدالعزيز: نتلقى طلبات العفو الرئاسي من أهالي المحبوسين

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه مع مرور الأيام فقد ثبت وجود نوايا وإرادة صادقة للمضي قدما في ملف حقوق الإنسان والعفو الرئاسي بشكل خاص، حيث تتلقى اللجنة طلبات العفو الرئاسي من أهالي المحبوسين، وطلبات من تم العفو عنهم في القوائم السابقة ونلتقي بهم لحل مشكلاتهم.

عبدالعزيز: وفرنا أعمالا للمفرج عنهم حديثا

واستطرد: «معظم مشاكل المفرج عنهم حديثا تتعلق بعودتهم إلى أعمالهم أو توفير أعمال مناظرة لهم، حيث إن بعضا منهم كان يعمل في جهات حكومية أو وزارات مختلفة، ويمكن التواصل مع الجهاز الإداري للدولة في محاولة عودتهم لأعمالهم مرة أخرى».

وأوضح أنه حتى الآن فقد استطاعت اللجنة إعادة عدد من الموظفين إلى أعمالهم، وبالنسبة للبعض الآخر فقد تم توفير أعمال لهم بدلا من عملهم في القطاع الخاص أو الإعلام والصحافة، «ده تم التعامل معاه، وفيه مجموعة سيتم إخلاء سبيلها خلال الساعات المقبلة، وسيتبعها إطلاق سراح عدد من الشباب المحبوسين في قضايا متعلقة بالرأي والتعبير أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر».

وتابع: «ملف العفو الرئاسي يسير بالتوازي مع ما يتم إنجازه على الأرض من خطوات في ملف الحوار الوطني، ما يؤكد وجود منهج للجمهورية الجديدة لبناء التواصل والتلاقي والاختلاف في الرأي ومحاولة حل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية».