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16 مليار دولار قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر

كتب:

محمد متولي
10:55 م | الأحد 02 أكتوبر 2022
علم دولة الكويت الشقيقة

علم دولة الكويت الشقيقة

قال الدكتور أحمد كيلاني، عضو مجلس التعاون المصري الكويتي، إن العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين شهدت تطورا منذ عام 2015 بعد إحداث مزيدا من التنسيق التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أنه جرى إعلان مجلس التعاون المصري الكويتي عام 2015 أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت.

بحث جميع المجالات الاقتصادية لتعميق التعاون

وأضاف «كيلاني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المجلس يبحث جميع المجالات الاقتصادية لتعميق التعاون، وهو ما ظهر جليا خلال استقبال الرئيس السيسي وفدا من رموز مجتمع الأعمال الكويتيين، والبالغ عددهم 46 عضوا.

حجم الاستثمارات الكويتية في مصر يزيد عن 16 مليار دولار

واستطرد: «حجم الاستثمارات الكويتية في مصر يزيد عن 16 مليار دولار، وعندنا 160 ألف سائح بييجي من الكويت، و22 ألف طالب يدرسوا في الجامعات المصرية».

وأوضح أن ملف الصادرات المصرية لدولة الكويت أحد الملفات المهمة، إذ تتضمن الصادرات المصرية للكويت الكابلات الكهربائية والمنتجات الغذائية والألبان «ده غير البترول الخام اللي بيجي من الصادرات الكويتية لمصر».

وتابع: «في إطار مساعي دولة الكويت لفتح آفاق اقتصادية جديدة فقد جاء وفد اقتصادي كويتي رفيع المستوى في زيارة لمصر من 1 لـ4 أكتوبر، واستقبلهم الرئيس السيسي وحضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة».

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